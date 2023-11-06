شكرا لقرائتكم خبر عن 9883 شهيدًا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، أن 9730 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن الاحتلال استهدف أمس 3 مستشفيات رئيسية في غزة، هي (مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس).

مولد الكهرباء بمستشفى الشفاء

وتابعت الوزارة: الاحتلال استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين.

وأردفت: كما أن المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، واستهدف الاحتلال أيضًا العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز.