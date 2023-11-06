شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ14 من الجسر الجوى الكويتى لإغاثة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت الطائرة الإغاثية الـ14 التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الاثنين، متجهة إلى مطار مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.