شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بدعوى تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه شاب - لم تُعرف هويته بعد - في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مُجندتين، أحدهما بجروح حرجة.