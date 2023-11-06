شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد، اليوم الاثنين، شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.