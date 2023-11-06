"القسام" تعلن تدمير 4 مدرعات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان الذي نشرته "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام"، أن عناصرها دمروا، منذ فجر اليوم، 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين-105".

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.

وقال الجيش الإسرئايلي، إن قواتيه نفذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.

وقال جيش الدفاع الإسرائليلي على "تلغرام": "خلال اليوم السابق، ضرب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس". منوها إلى أن البحرية الإسرائيلية قد شاركت أيضا في هذه الهجمات.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قتل في الضربات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في "حماس" جمال موسى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.