شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأردنية أنزلت مساعدات طبية جوًا للمستشفى الميداني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات الجوية الأردنية نجاحها في إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة على منصة (اكس)، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف في التغريدة التي نقلتها وكالة "بترا": "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، وسيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

مساعدات طبية عاجلة

ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله: إنه وبتوجيهات ملكية سامية، أنزلت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه/76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظرًا إلى تأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، ويؤدي دوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.