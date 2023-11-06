شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: نحتاج إلى مستشفيات ميدانية لاستيعاب كم الإصابات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن قطاع غزة يحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم.

وأكدت أن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي، وأن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وطالبت الكيلة في بيان مقتضب، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات.

ضحايا الأمم المتحدة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 79، من بينهم 5 قتلوا خلال 48 ساعة.

وأضافت يوم الأحد، أن 24 آخرين على الأقل أصيبوا.

ومثلما هو الحال مع معظم سكان القطاع الساحلي، نزح أيضًا موظفو الأمم المتحدة مع عائلاتهم، وقالت الأونروا إنهم يواصلون العمل دون كلل لتقديم المساعدات الإنسانية.