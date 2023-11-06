شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 66 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 35 فلسطينيًا من القدس من بينهم أسرى مُحررون ومستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص من "نابلس"، و6 من "جنين"، واثنين من "قلقيلية" وواحدا من "طولكرم"، وشابين من "سلفيت".

ومن جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال 8 بينهم امرأة من مُحافظة "الخليل"، ورجل من "بيت لحم".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية "النبي صالح" في رام الله، واثنين آخرين من مخيم "الأمعري" ودير قديس برام الله.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من الشهر الماضي، بلغت (2150) حالة، لا تشمل المُعتقلين من قطاع غزة، بما فيهم العمال المُحتجزون حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا، لافتة إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال.