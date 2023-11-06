رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 في إيران خلال أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا أصدرته الهيئة، قالت فيه إن قسم الرصد الزلزالي لديها أصدر تقريرا شهريا يتعلق بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.

4 نوفمبر, 05:29 GMT

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال شهر أكتوبر، بلغ 23 هزة أرضية، داخل العراق وإيران.

وبحسب البيان، كانت قوة الهزات الزلزالية التي سُجلت متراوحة بين 4.4 و2.3 درجة، وكانت أعماقها البؤرية تتراوح بين 5 و35 كيلومترًا.

1 نوفمبر, 22:26 GMT

كما أشار البيان إلى أن نشاط الهزات الأرضية تركز بشكل واضح داخل العراق في محافظة ديالى، وتحديدًا في قضاء بلد روز وخانقين، حيث تم تسجيل 5 هزات، وكان هناك 2 هزة في كل من محافظتي أربيل والسليمانية.

وسُجلت هزة أرضية واحدة في كل من محافظات نينوى وكركوك ودهوك. وبالقرب من حدود العراق مع إيران، تم تسجيل 11 هزة داخل إيران في محافظات إيلام وكرمنشاه ولورستان.

واختتم البيان بأن التقارير الأولية عن الهزات الزلزالية لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا النشاط الزلزالي خلال الشهر الجاري.