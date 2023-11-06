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إيران ترد على تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله، في تغريدة على منصة "إكس"، إن هذا التهديد يعتبر إنذارا خطيرا للعالم بأسره، مشيرا إلى أن "الوحشية غير المحدودة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب تهديد وزير الحكومة الإسرائيلية باستخدام القنبلة النووية، يجب أن تشكل منبهًا للعالم بأسره".
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وأوضح كنعاني أنه من الضروري "تحرك المجتمع الدولي على الفور لمواجهة هذا الكيان الصهيوني الفاشي والعنصري، ومحاسبة الداعمين له".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأحد، "المجتمع الدولي إلى التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية".

وأصدرت الخارحية المصرية بيانا قالت فيه، إن "‏مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".

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يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، كان قد صرّح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

جاء ذلك ردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات"، كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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