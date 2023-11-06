شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 66 مواطنًا بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 66 مواطنًا، من الضفة الغربية.

فمن القدس اعتقلت قوات الاحتلال 35 مواطنًا، ومن نابلس اعتقلت 8 مواطنين، ومن جنين 6 ستة مواطنين.

من رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعرفات ناجح ناصر من دير قديس، وسفيان مقدادي من مخيم الأمعري.

ومن سلفيت تم اعتقال الشابين أيهم عبد الحافظ سلامة من بلدة بديا، ومحمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس.

ومن قلقيلية اعتقلت القوات المواطن نائل نوفل (60 عامًا) ونجله في الثلاثينيات من عمره، ومسلم طاهر نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وهشام سمير أسعد (26 عامًا) من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر

بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغت (2150) حالة اعتقال.

هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا.