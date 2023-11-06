شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا وصول 54 طنًا من المساعدات الفرنسية الموجهة لقطاع غزة، إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع، على متن 3 طائرات، وقال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا لديها 3 سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت ذلك في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة، إلى "هدنة إنسانية فورية"، وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.

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أدوية ومساعدات غذائية

وقال الجيش الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن المساعدات الفرنسية سُلمت في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت على متن طائرتي إيرباص إيه 400 إم، ولاحقًا قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، إن طائرة مساعدات ثالثة من الطراز ذاته وصلت.

وقال اللفتنانت كولونيل نيكولا، وهو قائد إحدى الطائرات، صباح يوم السبت قبل إقلاعها: "تتضمن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية".

حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية

أضاف الجيش الفرنسي عبر إكس، أن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير المجهزة بمرافق طبية، وسفينتين تابعتين للبحرية موجودتان في البحر المتوسط.

ومضى يقول، إنها جزء من "جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات قادر على استيعاب تطورات الوضع في المنطقة"، دون الخوض في التفاصيل.

كان وزير الدفاع الفرنسي أعلن يوم الخميس، أن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية هي ديكسمو.