شكرا لقرائتكم خبر عن "صونا": أمطار غزيرة جنوب غرب الصومال تجبر عددا كبيرا من الأهالى على النزوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن موجة من الأمطار الغزيرة على محافظات جنوب غرب الصومال، تسببت في خسائر فادحة ونزوح عدد كبير من الأهالي إلى القرى المجاورة.

وأضافت "صونا" اليوم الاثنين، أن مدينتي "بيدوا" و"حدر"، هما أكثر المناطق تضررًا بعد أن جرفت مياه الأمطار بعض المنازل، ونزح العديد من الأهالي إلى القرى المجاورة.. كما قطعت الأمطار الطريق الواصل بين مقديشو وبيدوا، وتسببت بخسائر في الممتلكات بمحافظتي باي وباكول وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. وأشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية جنوب غرب الصومال طلب من الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية بمساعدة الأهالي المتضررة.

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