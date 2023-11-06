منظمة التعاون الإسلامي تعقد قمة استثنائية في الرياض بشأن فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت المنظمة في بيان رسمي، أن عقد الدعوة يأتي بناء على دعوة السعودية ، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الحالية.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت، أمس الأحد، "التصريحات العنصرية لوزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة".

11 أكتوبر, 07:44 GMT

واعتبرت أن "تلك التصريحات تعكس خطاب التطرف والكراهية، والتحريض على العنف والإرهاب المنظم، وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية"، وفق قولها.

وأضافت منظمة التعاون الإسلامي أن "هذا الخطاب المرفوض يشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته، واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.