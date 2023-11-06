شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية يؤكد أن قرار اقتطاع مبالغ من "المقاصة" سياسي هدفه فصل غزة عن الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء محمد أشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله: "إن غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عامًا وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".

وأضاف أشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها"، مشيرًا إلى أن هناك تدخلًا دوليًا في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة، وأكد أن المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة.

أطفال جياع وجرحى بلا علاج

وقال رئيس الوزراء إن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، أطفال يُقتلون بالقنابل وجوعًا وخوفًا، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تُقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.

وأضاف: "كم شهيدًا فلسطينيًا تحتاج إسرائيل لكي تنتقم، وكم بيتا يجب أن يدمر حتى تشبع ماكنة العدوان، وكم جريحًا يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء".

ودعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر إلى الوقوف عند مسؤولياته والتحرك فورا لوقف الانتهاكات والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.