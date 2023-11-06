عقيلة الرئيس الإيراني تخاطب زوجة ماكرون بشأن غزة: العالم مندهش من قساوة قلوب الأقوياء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت علم الهدى لبريجيت ماكرون في الرسالة: "الحقيقة أن العالم مندهش من قساوة قلوب الأقوياء، فكيف يمكن تقييم أداء السياسيين في دعم إسرائيل بالسلاح، وأعينهم وآذانهم مغلقة عن سماع ورؤية صرخة الفلسطينيين المظلومين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وتابعت: "يا سيدة ماكرون، من فضلك، كسيدة متفانية ولطيفة ونيابة عن النساء والأمهات والبنات في أرضك، اطلبي من زوجك الامتناع عن تحمل المسؤولية عن قتل الأطفال الفلسطينيين والنساء العزّل، واتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل إحلال السلام.. أتمنى أن يجزيكم الله خيرا على جهودكم الإنسانية".

24 أكتوبر, 20:46 GMT

وكانت زوجة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى، طالبت الأسبوع الماضي، زوجات الرؤساء والزعماء الأوروبيين، بالضغط على أزواجهم لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في فلسطين وغزة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال في تصريحات صحفية، مساء أمس: "جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمراء إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده تؤيد، مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة.

24 أكتوبر, 11:27 GMT

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 8 أكتوبرالماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.