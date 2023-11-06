ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، إنه قد "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أعلنت أمس الأحد، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.

وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.