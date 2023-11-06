شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 163 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال بغزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استُشهد 163 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح، خلال الساعات الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي.

قصف الاحتلال يستهدف المنازل والمستشفيات

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 103 استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت منازل ومستشفيات في مدينة غزة، واستشهد 45 آخرين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء.

وبينت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب مدينة غزة بالدبابات، تواصل لليوم الرابع على التوالي قطع الطريق الواصل بين مدينة غزة وجنوب القطاع، وتمنع سفر الجرحى، مؤكدة وجود عدة شهداء وجرحى على طريق صلاح الدين، استهدفهم القصف الإسرائيلي أثناء نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة، ويمنع سيارات الإسعاف من الاقتراب منهم.