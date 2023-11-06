المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني يوضح لـ"الخليج 365" آخر مستجدات الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة

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وتابع: "قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف مرة أخرى عند قرب وصولها إلى مدخل مستشفى الشفاء، ما أدى إلى إصابة طواقمها الطبية، فيما لا يزال أحد المصابين بحالة حرجة، إضافة إلى استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًا في هذا القصف".
وشدد على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في مستشفيات قطاع غزة، والتي تعمل منذ 30 يومًا بشكل متصل لعدم وجود بدائل من خلال المتطوعين من الدول الأخرى، كما حدث من عمليات تطوع في أحداث سابقة من قبل الأطباء والممرضين والطواقم الطبية، فيما لم تشهد هذه الكارثة وجود أي متطوعين لمساندة الكوادر الطبية منذ بدء العدوان.
وبين أن الكوادر الطبية تعمل في ظروف إنسانية قاسية وصعبة مع تعرضها للقصف المستمر، وبدون إمكانيات متاحة، خاصة في ظل نفاد الاحتياطي للمستشفيات والتي كانت تكفي لمدة 6 أشهر، لكن تم استنفادها خلال هذا الشهر من العدوان.
وعن المساعدات التي تحتاجها المستشفيات، قال إنه لا فائدة منها في ظل عدم توافر الوقود منذ 30 يومًا، ما أدى إلى خروج كافة الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عن العمل، لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي، ونقص المواد الطبية والأغذية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.