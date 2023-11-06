شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 25 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تقديم 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن المساعدة الجديدة للمنظمات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء وغيرها من المواد الأساسية.

المساعدات الإنسانية

ودعت توصيات قمة المجلس الأوروبي، التي اعتمدت في 26 أكتوبر، إلى استمرار وسرعة وأمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات التوقف المؤقت لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية جسر جوي إنساني لمساعدة المتضررين من الأزمة، مما يسهل تسليم الشحنات الإنسانية المقدمة من الشركاء مثل اليونيسف والمنظمات الدولية.