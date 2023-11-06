شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10022 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي إلى 10022 شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 4104 أطفال و2641 امرأة، إضافة لإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح مختلفة، وأشارت إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، باستهدافه لمنازل ومنشآت فلسطينية؛ مما أسفر عن استشهاد 292 فلسطينيًّا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يشنّ حربًا شرسة على المنظومة الصحية، التي باتت عاجزة تمامًا عن إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى، في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف طائرات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية.