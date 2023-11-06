شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء فلسطين الأسبق سلام فياض ، إن على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.

وتابع رئيس وزراء فلسطين : "أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".