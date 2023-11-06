شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تندد بتهديدات إسرائيل باستخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت وزارة الخارجية الباكستانية بتهديدات وزير إسرائيلي مثيرة للقلق ألمح فيها إلى إمكانية استخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين، وهو التصريح الذي أثار انتقادات من المجتمع الدولي.

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم الاثنين، وأوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفضه القاطع لتصريحات الوزير الإسرائيلي. ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق وتعكس نية تمتد إلى أشباح التطهير العرقي والإبادة الجماعية المشؤومة.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى إدراك التداعيات الأوسع نطاقاً لمثل هذا الخطاب، لأنه يحمل في طياته القدرة على زعزعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن مثل هذه التهديدات يجب أن يكون بمثابة نداء واضح للعالم، يسلط الضوء على التهديد الوشيك الذي يشكله العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهو عضو في حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر" بعد تصريحاته حول احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقد أثار تعليق إلياهو، الذي أدلى به خلال مقابلة إذاعية، إدانة سريعة من العالم العربي واعتبره مسؤول أمريكي بأنه غير مقبول.