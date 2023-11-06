شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ، التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة فلسطينية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية عقب لقاء بلينكن، في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الجانبان ناقشا الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الحاجة إلى وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وضع كارثي

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن قطاع غزة يحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم.

وأكدت أن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي، وأن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح.