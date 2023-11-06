شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مركبة فلسطينية في طولكرم، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الطابق العلوي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكبر مستشفيات قطاع غزة.

ودمر القصف ألواحًا للطاقة الشمسية، وألحق أضرارًا جسيمة بأقسام المستشفى.