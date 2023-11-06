شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تشيد بالإنزال الجوي لمساعدات أردنية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تضمنت إنزالًا جويًّا عاجلًا بواسطة القوات المسلحة الأردنية لمساعدات إنسانية ودوائية لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، التي جاءت بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وذلك لمساندة ودعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

المستشفى الميداني الأردني

وأعلنت القوات الجوية الأردنية نجاحها في إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال العاهل الأردني في تغريدة على منصة (إكس): "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".