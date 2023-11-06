شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الصليب والهلال الأحمر" تدعو لحماية المرافق الطبية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر وصول قافلة مكونة من 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح على الحدود المصرية، وترافق القافلة مركبتان تابعتان للجنة.

ودعا رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة، ويليام شومبرج، إلى حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، مشيرًا إلى مدى أهمية حماية المستشفيات والعاملين الطبيين والمرضى والمصابين وسط هذا العنف.

وأكد أنه مع التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة، لم يعد بإمكان آلاف المدنيين المصابين الوصول إلى المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على العمل، بسبب الأضرار التي لحقت بها ونقص الإمدادات.

قصف المستشفيات

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة، وكذلك مستشفى العيون أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهما دماراً واسعاً، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.

وأكدت أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.