شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني: الوزير الإسرائيلي صاحب تصريح القنبلة النووية إرهابي همجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بالمطالبة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قائلا: "تخيلوا لو زعيم أو مسئول أو رئيس عربي وقال كلام أقل من تصريح القنبلة النووية كل الدنيا ستقوم وربما تأتي جيوش من الغرب لمعاقبة هذا الرئيس أو المسئول ولدينا أمثلة في التاريخ المعاصر".

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الوزير الاسرائيلي صاحب تصريح القنبلة النووية ارهابي همجي يتحدث بكل هذه الوقاحة ويتبجح ويؤكد أنهم يمتلكون سلاح نووي ويريدوا أن يكرروا واقعة هيروشيما في قطاع غزة.

وتابع: اسرائيل تتصرف أمام العالم كله أنها دولة فوق القانون وفي ازدواجية معايير مع القضايا الدولية"، وحذر: "استمرار هذه السياسية سيفجر مشاعر الناس في العالم العربي وربما يجد العالم نفسه أمام حرب من نوع آخر وصراع دين بسبب تصريحات قيادات اسرائيل المتتالية الدينية".