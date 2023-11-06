ناشط لبناني لـ"الخليج 365": استهداف إسرائيل للمدنيين في لبنان فخ لتوريط "حزب الله"

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وقال إن إسرائيل تعاني اليوم من ضغوط شعبية كبيرة على مستوى العالم، لكن الحكومات الغربية وأمريكا وبعض حكام العرب يدعمون عملياتها وقصفه في غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها، هي تريد بهذه العمليات أن تشتت الجمهور المؤيد لفلسطين وغزة.
ويرى وهبي أن ما حدث مجرد فخ نصبته إسرائيل لـ"حزب الله" حتى تستدركه في هذه المعركة، وتقديم صورة كاذبة للعالم، في ظل تعاطف الشعوب مع القضية الفلسطينية والتحرك من أجلها، لكن الحكام في الغرب كلهم يتآمرون على الشعب الفلسطيني ويؤيدون هذه العملية على أمل أن تضعف المقاومة وإعادة إعمار غزة بدون أي بنى تحتية عسكرية أو أي روح للمقاومة وبدون إرادة على تحرير الأرض والأسرى.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، مساء الأحد، إن "استهداف العدو الإسرائيلي المدنيين، في لبنان، وآخرها استشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة اطفال في الجنوب، جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال".
وأوضح ميقاتي، في بيان له، أن "هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان"، مؤكدا أن "هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".
أمس, 19:44 GMT
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.