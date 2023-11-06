"أنصار الله" تعلن إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات الشعب اليمني العظيم، وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة".
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه "كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".
4 نوفمبر, 16:49 GMT
وكشف أن "هذه العملية، هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدًا "الاستمرار في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي"، بحسب قوله.
31 أكتوبر, 13:44 GMT
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر".
وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين، أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني"، بحسب قوله.