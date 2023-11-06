"أنصار الله" تعلن إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات الشعب اليمني العظيم، وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة".

وكانت "أنصار الله" أعلنت الأربعاء الماضي، "إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل، دعماً ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة".

ونشرت الجماعة بعدها "مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل". وقالت إن "الفيديو يوضح العمليات المشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه "كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".

4 نوفمبر, 16:49 GMT

وكشف أن "هذه العملية، هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدًا "الاستمرار في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي"، بحسب قوله.

وكانت وكالة "فرانس برس"، قد نقلت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ"أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، قوله إن "الطائرات المسيرة، التي أطلقت باتجاه إيلات في جنوب إسرائيل، تابعة لدولة اليمن"، بحسب قوله.

31 أكتوبر, 13:44 GMT

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت سابق، باعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن فوق البحر الأحمر. وقالت: "دوت صافرات الإنذار في إيلات، بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر".

وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين، أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني"، بحسب قوله.