فصائل عراقية تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "المقاومة الإسلامية"، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا تم استهدافهم بضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة".

وأضاف مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.

وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين.

25 أكتوبر, 08:41 GMT

الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلاً عن مراسل "الخليج 365".