شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب نفاد الغذاء.."الأغذية العالمي" يطالب بتعجيل وصول الإغاثة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، نداء عاجلًا لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، ووصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

وذكر البرنامج في بيان أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مؤخرًا عبر معبر رفح، الذي أصبح نقطة الدخول الوحيدة إلى القطاع، ليست كافية إطلاقًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع.

ظروف كارثية

قالت ماكين: "في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إذا كانوا سيعيشون للغد، هناك معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود اليوم، وينبغي إنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم".

وتابعت: "نقدر جميع الجهود المبذولة لتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية عبر الحدود مع غزة، كما أن عمل الهلال الأحمر المصري مميز، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معا للوصول الآمن والمستدام إلى غزة على مستوى يتناسب مع الظروف الكارثية التي تواجهها العائلات هناك".

وأكدت أن الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية، بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية تتفاقم، وإن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية على مساعدات غذائية ونقدية من برنامج الأغذية العالمي منذ بدء الحرب في غزة.