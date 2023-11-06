شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دولية مشتركة تطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت لجنة دولية مشتركة بين الوكالات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 18 مسؤولاً أممياً ودولياً من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس.

وذكرت اللجنة المشتركة في بيانها أن العالم يراقب منذ شهر الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة في حالة من القلق إزاء الأعداد المتزايدة من أرواح الشهداء التي فقدت، وحرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.

المستشفيات بقطاع غزة

وذكرت اللجنة أن ما يقرب من 9500 شخص استشهدوا من بينهم 3900 طفل وأكثر من 2400 امرأة، فيما يحتاج أكثر من 23 ألف مصاب إلى العلاج الفوري داخل المستشفيات بقطاع غزة، وذلك وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت أن شعباً بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازله وملاجئه ومستشفياته وأماكن عبادته.

وأضافت أن أكثر من 100 هجوم من قبل جيش الاحتلال على مرافق الرعاية الصحية في القطاع، أسفر عنه سقوط العشرات من عمال الإغاثة، من بينهم 88 من الزملاء في وكالة الأونروا.

الأمم المتحدة

وأكدت أنه أكبر عدد على الإطلاق يُسجل من الضحايا بين موظفي الأمم المتحدة في صراع واحد.

وجدد مسؤولو اللجنة في ختام بيانهم على الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وشددوا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس، وضرورة دخول مزيد من المساعدات بشكل آمن وعاجل وبالحجم المطلوب إلى المحتاجين.