شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: 18 وكالة أممية وقعت بيانا تطالب فيه بوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إن هناك 18 وكالة أممية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.



وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني -خلال اتصال عبر (سكايب) من بروكسل لقناة "القاهرة الإخبارية" الاثنين- أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط.

وأكد أن هناك تغيرا في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، في إشارة إلى موقف كل من ألمانيا وفرنسا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأعاد التذكير بأن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت قد رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، لكنها بدأت تتراجع، تتحدث أنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي.

وأشار إلى أن دير لاين طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلون العقاب الجماعي، وتتحدث عن ممرات إنسانية، قائلة" ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص".

وتابع أن ألمانيا أيضا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا تستخدم مصطلح "لإسرائيل حق الدفاع عن النفس"، والذي منح إسرائيل ضوءا أخضر للعدوان على غزة.

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