البنتاغون: هناك آلاف القتلى من المدنيين في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الاثنين، في تصريحات للصحفيين، إن هناك آلاف القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة، لكنه لم يذكر رقما محددا، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 10 آلاف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.