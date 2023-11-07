شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا" تعلن مقتل 5 من موظفيها في قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الليلة، أن خمسة من موظفيها قتلوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة -في بيان- أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى 88 قتيلا، مشيرة إلى أن 25 آخرين من موظفيها أصيبوا منذ بدء العدوان.



وأشارت الوكالة إلى أن إحدى موظفاتها أصيبت بجروح خطيرة نتيجة قصف أصاب منزلها، وأسفر عن مقتل زوجها وأطفالها الثلاثة.



وتابعت الوكالة أن العدد المؤكد لمنشآتها المُتضررة جراء العدوان الإسرائيلي يبلغ 48، موضحة أنه تم تهجير حوالي 1.5 مليون شخص في قطاع غزة، ويعيش ما يقرب من نصفهم (717 ألفا) في 149 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات غزة الخمس، بما في ذلك الشمال.