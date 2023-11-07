شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنين آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب مصعب المطري (19 عامًا) استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وعلى شاب كان معه، قرب بلدة "بيت عنان" شمال غرب القدس، وتم نقل جثمان الشاب المطري إلى مستشفى "رام الله" الحكومي.



وفي سياق مُتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده "بيت دقو" في منطقة غرب القدس أيضًا، وحطمت نصبًا خاصًا بشهداء البلدة.



وفي بلدة "أبو ديس" شرق القدس، أصيب شاب بالرصاص الحي في بطنه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله الشاب المُصاب إلى مُستشفى "رام الله".