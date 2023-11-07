شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة 14 إلى رفح.. استمرار الجسر الجوي الكويتي لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لصالح قطاع غزة رحلاته إلى مطار العريش الدولي، بوصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة بـ10 أطنان من المساعدات الطبية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهذه هي الرحلة 14 من سلسلة الرحلات التي سيرها الجسر الجوي الكويتي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد عدد من ممثلي الهيئات الخيرية الكويتية لدى وصولهم إلى العريش برفقة المساعدات، أن المعونات الإنسانية المقدمة من الكويت ستتواصل من أجل مساعدة الأخوة في غزة، استشعارًا لحجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعانونها جراء استمرار عمليات الإبادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم.

مكونات حمولة المساعدات

وقال نائب مدير جمعية السالم للأعمال الإنسانية والخيرية حمد العون، إن حمولة الرحلة مكونة من مواد طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي وأنابيب الأوكسجين، وأكياس التغذية عن طريق الأنف، والكمامات والقفازات وبدلات العمليات المخصصة للأطباء فضلًا عن كراسٍ طبية متحركة.

وأضاف أن شحنة المساعدات مقدمة من الجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وأنها ستسلم للهلال الأحمر المصري تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح الحدودي.

وبلغ حجم المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية التي وصلت إلى العريش حتى أمس الاثنين 340 طنًا، مكونة من مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية ومعدات، بالإضافة إلى 16 سيارة إسعاف مجهزة.