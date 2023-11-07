شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في بلدة بيت فجار، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين استشهدوا يوم الاثنين إلى 5 بعد استشهاد 4 شبان في مدينة طولكرم، إثر استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية.

1025 مجزرة في غزة

وفي قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 31 على التوالي، مستهدفًا المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية.

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال خلال العدوان على القطاع 1025 مجزرة بحق عائلات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.