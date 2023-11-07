شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 88 من موظفينا استشهدوا في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ارتفاع حصيلة الضحايا من موظفيها بغزة إلى 88 شخصًا، منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان: في الـ24 ساعة الماضية، سقط 5 من موظفي الأونروا نتيجة غارات في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للزملاء الضحايا المؤكدين في الأونروا إلى 88، وما لا يقل عن 25 آخرين أصيبوا منذ بدء الأعمال العدائية.

وأضافت أن العدد المؤكد لمنشآت الأونروا المتضررة منذ 7 أكتوبر هو 48 منشأة، مشيرة إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ولفتت إلى أن 717 ألفًا أي ما يقرب من نصف النازحين، يعيشون في 149 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات غزة.

أزمة للإنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الكابوس الذي يشهده قطاع غزة هو أكثر من كونه أزمة إنسانية لأنه "أزمة للإنسانية".

وقال في تصريح أمس الاثنين، إن تصعيد العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة هز العالم والمنطقة، والأهم من ذلك أنه دمر الكثير من الأرواح البريئة.

مساعدات إنسانية للقطاع

أعلن جوتيريش، إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانيًا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى دخول بعض المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، لكنه شدد على أن معبر رفح وحده ليس مزودًا بالقدرات اللازمة لمرور شاحنات الإغاثة على النطاق المطلوب.