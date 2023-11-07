شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: السودان يعاني أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة اليونيسيف إن السودان يعاني أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة التزامه تجاه السودان، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وأفادت المنظمة في تقرير لها أن 3 ملايين طفل في السودان فروا من العنف واسع النطاق بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوي والرعاية الصحية، بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

وأضافت أن 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة، وأن العديد منهم يعيشون في حالة من الخوف والخطر الدائم.

استمرار تصاعد القتال

وحثت المنظمة أطراف النزاع على حل أزمة الملايين من الأطفال والأسر الذين يعيشون في ظروف صعبة، معربة عن القلق إزاء تصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة في أماكن مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، وما يواكبه من انتهاكات لحقوق الطفل.

وتلقت المنظمة تلقت تقارير بوقوع 3100 انتهاك جسيم ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه، و19 مليون طفل ممتنعين عن الذهاب للمدارس.

بالإضافة إلى انتشار الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا وحمي الضنك والحصبة والملاريا، لا سيما أن 7.4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة.