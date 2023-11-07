شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب والهلال الأحمر": آلاف المصابين في غزة يفتقدون العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنه مع التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة، لم يعد بإمكان آلاف المدنيين المصابين الوصول إلى المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على العمل، بسبب الأضرار التي لحقت بها ونقص الإمدادات.

وأعلنت وصول قافلة مكونة من 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح على الحدود المصرية، وترافق القافلة مركبتان تابعتان للجنة.

حماية المرافق الطبية

ودعا رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة ويليام شومبرج إلى حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، مشيرًا إلى مدى أهمية حماية المستشفيات والعاملين الطبيين والمرضى والمصابين وسط هذا العنف، وهناك الآلاف من المصابين بجروح خطيرة في غزة.

وأشار إلى أن القانون الدولي ينص على عدم تعريض المدنيين للأذى.