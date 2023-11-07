شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تقدم 25 مليون يورو أخرى كمساعدات لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستمنح غزة 25 مليون يورو أخرى (26.9 مليون دولار) كمساعدات إنسانية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين، إنه بهذا يصل إجمالي ما قدمه التكتل من دعم للمدنيين في غزة، نحو 100 مليون يورو.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل تحسين دخول القوافل الإنسانية إلى غزة، ومن أجل إنشاء ممر بحري محتمل من قبرص إلى غزة.

فارق بين الحياة والموت

وفي كلمة ألقتها فون دير لاين أمام مؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت المسؤولة الأوروبية: "سنواصل الضغط من أجل وصول مساعداتنا إلى المدنيين المحتاجين".

وأضافت:" هذا يمكن أن يحدث فارقًا بين الحياة والموت لآلاف الفلسطينيين، وسنواصل جهودنا للمساعدة في إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين المصابين".