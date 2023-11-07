شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح.. مغادرة 329 أجنبيًا و17 مريضًا غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر أمني مصري إن 329 أجنبيًا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء الإثنين، كما غادر قطاع غزة من معبر رفح أيضًا 17 حالة من المرضي.

وأكد المصدر مغادرة 329 أجنبيًا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية، ومنهم 100 مصري الجنسية من أصل فلسطيني.

كما شهد معبر رفح خروج 8 من مصابي الحرب فى غزة، و9 حالات من مرضي السرطان مساء يوم الإثنين.

وأضاف المصدر أنه جاري نقل المرضي إلى مستشفيات القاهرة والمصابين إلى مستشفى العريش العام.

الاحتلال ينكل بالفلسطينيين النازحين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يوفر أي ممرات آمنة في قطاع غزة، وينكل بالفلسطينيين النازحين.

وذكر المرصد في بيان صحفي، أن العدوان الإسرائيلي الليلة الماضية منذ السابع من الشهر الماضي، خلف أكثر من 1500 شهيد وجريح، وتدمير مئات الوحدات السكنية فوق رؤوس قاطنيها.

وتلقى فريق المرصد، بحسب البيان، شهادات صادمة من سكان مدينة غزة بشأن الهجمات الدموية، لا سيما في منطقة الفوايدة حارة الريس في غزة، التي جرى الإبلاغ عن قتل العشرات من سكانها جراء القصف المكثف لعدة ساعات متواصلة.

كما تلقى شهادات مماثلة من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة بتعرضهم لسلسلة من عشرات الغارات أدت إلى تدمير مربعات سكنية بكاملها، ودفن العشرات من المدنيين تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم.