شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت قطر بفتح معبر رفح بشكل دائم، لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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وأعرب عن قلق بلاده العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع، وإدانتها لقصف المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، استعرضا فيه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

خروج 329 أجنبيًا من غزة

قال مصدر أمني مصري إن 329 أجنبيًا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء الإثنين، كما غادر قطاع غزة من معبر رفح أيضًا 17 حالة من المرضي.

وأكد المصدر مغادرة 329 أجنبيًا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية، ومنهم 100 مصري الجنسية من أصل فلسطيني.

كما شهد معبر رفح خروج 8 من مصابي الحرب فى غزة، و9 حالات من مرضي السرطان مساء يوم الإثنين.

وأضاف المصدر أنه جاري نقل المرضي إلى مستشفيات القاهرة والمصابين إلى مستشفى العريش العام.