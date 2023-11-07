شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل قرب الحدود مع جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في مُستوطنة "شتولا" في شمال إسرائيل قرب الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، نتيجة لقصفها بنحو 16 صاروخًا من الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قام بالرد على العملية بقصف مدفعي وبقصف بالطائرات، ردًا على إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وحسب الجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف موقعًا يضم "أصولًا تكنولوجية"، ومستودع أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، وبنية تحتية أخرى.

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