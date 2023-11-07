شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن ومسئول أوروبي يبحثان هاتفيًا الوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً، الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي‎ جوزيب بوريل، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود التي تستهدف وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأطلع الصفدي -طبقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية- بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي، أول أمس السبت، والموقف العربي -خلال الاجتماع- الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة، وما ينتج عنها من قتل، ورفض اعتبارها دفاعًا عن النفس.

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