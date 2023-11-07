شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن ومسئول أوروبي يبحثان هاتفيًا الوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً، الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود التي تستهدف وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأطلع الصفدي -طبقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية- بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي، أول أمس السبت، والموقف العربي -خلال الاجتماع- الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة، وما ينتج عنها من قتل، ورفض اعتبارها دفاعًا عن النفس.
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