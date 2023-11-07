شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية التونسي والكاميروني يبحثان تعزيز التعاون في مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار مع وزير العلاقات الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.



جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الدورة الـ44 من الندوة الوزارية للفرنكوفونية، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان الاثنين- أنه من خلال تكثيف زيارات كبار المسؤولين وعقد اللقاءات، ستتعمق العلاقات بين الجانبين، خاصة أنه يجرى الاستعداد لتنظيم الدورة الـ11 للجنة المشتركة العليا بين البلدين في أقرب وقت.

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