شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وملك بلجيكا يبحثان الجهود المبذولة لتفادي تفاقم الوضع بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في بروكسل، مع ملك بلجيكا الملك فيليب، مجمل التطورات الراهنة في غزة والجهود المبذولة إقليميا ودوليا لتفادي تفاقم الوضع الإنساني هناك .

وأكد الجانبان، طبقا لبيان الديوان الملكي، حرص الأردن وبلجيكا على العمل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وناقش العاهل الأردني وملك بلجيكا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وسبل البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

وحضر اللقاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.