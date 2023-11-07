شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "طولكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت المصادر بأن شابين أُصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مُسيرة للاحتلال، وأصيبت سيدة بعيار ناري في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال أمس، وأصيب شاب برصاصة في الفخذ، وآخر برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأصيب شاب آخر في الاطراف السفلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم فجرا ترافقها جرافتان مجنزرتان حارات "البلاونة والحدايدة والغانم والشهداء والمربعة والمقاطعة" في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، وداهمت عددًا من المنازل، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشهيد قاسم محمد رجب، وعز الدين عواد، اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال وشابين آخرين أمس.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع المدارس وهو الشارع الرئيسي لمدخل المخيم وبعض أزقته، وتخريب البنى التحتية فيها، وأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية، وأطلقت النار على محول الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها على منازل وسيارات المواطنين، وقامت بتفجير طائرة مسيرة على سطح منزل، مما أدى إلى احتراق جزء من المنزل وإصابة اثنين من سكانه، ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع مدينة "طولكرم"، وتحديدًا على طول شارع نابلس المُحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والبنايات في المُخيم ومحيطه.